Нижние Халбы Хабаровского края отметят 155-летие села

Завтра, 9 августа нанайскому селу Нижние Халбы Комсомольского района исполняется 155 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». У него богатая вековая история. Отмечать большую дату в селе будут широко и торжественно.
Впервые там пройдет межрайонный творческий фестиваль «Свет легенд земли Амурской», на который соберутся самодеятельные артисты из Ульчского, Комсомольского, Ванинского, Нанайского, района имени Полины Осипенко, Амурска и Комсомольска -на-Амуре.
— Праздник начнется с поздравлений и награждения самых активных жителей села Нижние Халбы, а затем целый день на сцене будут выступать национальные коллективы — вокальные и хореографические, театральные, — рассказала. специалист отдела культуры администрации Комсомольского района Алена Макарова. -Мастера декоративно- прикладного декоративного искусства покажут свои поделки. Для детей организуются соревнования по национальным видам спорта, которые вызывают большой интерес. Организаторы обещают много призов и подарков.
Накануне 155-летия села в Нижних Халбах после ремонта открылся Дом культуры, здесь за счет местного бюджета поменяли окна, полы, выровняли стены, потолок, положили новый линолеум. Таково было пожелание людей.
Дом культуры остается центром культурного притяжения для жителей села. Теперь здесь есть обновленное культурное пространство для того, чтобы сельчане могли хорошо проводить свое свободное время, заниматься творчеством.