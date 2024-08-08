Нижние Халбы Хабаровского края отметят 155-летие села

— Праздник начнется с поздравлений и награждения самых активных жителей села Нижние Халбы, а затем целый день на сцене будут выступать национальные коллективы — вокальные и хореографические, театральные, — рассказала. специалист отдела культуры администрации Комсомольского района Алена Макарова. -Мастера декоративно- прикладного декоративного искусства покажут свои поделки. Для детей организуются соревнования по национальным видам спорта, которые вызывают большой интерес. Организаторы обещают много призов и подарков.