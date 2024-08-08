Приключения итальянца в России

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения одного из самых ярких кинопродюсеров XX века — Дино Де Лаурентиса. Сделав себе имя прежде всего на проектах в родной Италии (в частности, он продюсировал оскароносные фильмы Федерико Феллини «Дорога» и «Ночи Кабирии»), Лаурентис всегда стремился к интернациональной работе. И в этой связи нельзя не вспомнить три его громких проекта с Советским Союзом — «Освобождение» Юрия Озерова, «Ватерлоо» Сергея Бондарчука и «Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдара Рязанова.
В эпопее Юрия Озерова участие Де Лаурентиса было еще сравнительно небольшим. Компания продюсера обеспечивала съемки высадки союзников в Италии и ареста Муссолини. Но успех у проекта был уникальный. Причем и в США, и даже в Японии, где «Освобождение» стало культовым, чего никто не ожидал. Вторую мировую войну Озеров показал так, как никто до него. Это попросту очень хорошая картина. Иногда говорят: «Ну там много неправды, много недоговаривают…» Неправды там нет! И с точки зрения истории в этой работе комар носа не подточит. Неслучайно фильм не могли запустить в течение четырех лет, потому военные консультанты бесконечно спорили и никак не могли прийти к консенсусу. Но в итоге — всё получилось.
Вероятно, этот опыт вдохновил Де Лаурентиса на более глубокое сотрудничество с СССР. Вдобавок, он посмотрел «Войну и мир» Бондарчука и поразился, как здорово было снято нашествие французов, битва при Бородино… В общем, я прекрасно понимаю продюсера, который рассудил, что раз «Война и мир» имела такой успех во всем мире, получила «Оскар», то надо сделать нечто похожее про другое наполеоновское сражение, и это сработает.
Бондарчук, обладавший прекрасной самоиронией, вспоминал, что когда они с Ириной Скобцевой оказались в Европе, то зашли в ресторан, где заказали самое дорогое блюдо. И им принесли каких-то нереальных размеров птицу — кажется, фазана, который в итоге оказался совершенно невкусным. И вот этот принцип «взять самое дорогое» был положен и в основу «Ватерлоо». У картины был огромный бюджет, задействованы гигантская массовка и куча звезд. Но когда Сергей Федорович снимал в СССР, он был на своей земле. Работая же над «Ватерлоо», он чувствовал себя не столь уверенно и постарался максимально выполнить то, что ему было предложено Де Лаурентисом. У того же не было сверхидеи, а для эпоса это проблема.
Кроме того, уже по ходу работы продюсер начал допускать ошибки. Изначально фильм был запущен с хронометражом 3,5−4 часа, то есть как мегаблокбастер, и Бондарчук при съемках рассчитывал на определенный ритм повествования. Это должен был быть эпос с долгим дыханием. Но затем Лаурентис испугался, что люди не будут столько смотреть, и решил сократить всё до двух часов. В итоге получилась нарезка, а в титрах фигурируют имена актеров, которые попросту не появляются в кадре.
Как ни странно, теплее всего интернациональное «Ватерлоо» приняли как раз в Советском Союзе — не широкая публика, но кинообщественность. А вот в мировом прокате его ждал оглушительный провал.
Зато этот провал стал причиной появления «Невероятных приключений итальянцев в России». Лаурентис задолжал «Мосфильму» за «Ватерлоо» и, чтобы расплатиться, пообещал сделать комедию, которая призвана была сорвать кассу. Правда, теперь он уже экономил на всем. Пригласили актеров третьего эшелона, которых никто не взял, поселили Рязанова в какой-то ужасной гостинице… Режиссер, однако, поднял скандал, поставил всех на уши и заставил относиться к себе подобающим образом — не только в бытовом, но и в творческом плане.
Строго говоря, он испортил итальянцам всю обедню. Де Лаурентис считал, что не надо особенно напрягаться, задача сделать просто третьесортную фигню с трюками и погонями. А Рязанов сказал: «Я не буду снимать ерунду». И попытался убедить продюсера, что, если подойти всерьез, фильм действительно может иметь кассовый успех. Так и получилось — в СССР «Итальянцы» стали одним из лидеров проката, вопреки всем проблемам. Понятно почему: в кадре — Миронов, Евстигнеев, итальянцы, которых здесь обожают, да и сам жанр — эксцентрическая комедия. Много ли у нас было эксцентрических комедий? Только фильмы Леонида Гайдая. И, конечно, французские и итальянские ленты. А здесь — такое классное соединение: и экзотический жанр, и итальянский дух.
Но действительно ли зрители любили этот фильм? Я хорошо помню, что когда мне было четыре или пять лет и вышли «Невероятные приключения…», на них ринулись все — но реакция была очень сдержанной. Тем не менее картина шла во всех кинотеатрах и очень долго. В «Октябре» ее показывали больше месяца. Сегодня мы воспринимаем эту комедию Рязанова как часть самого спокойного периода советской эпохи, по которому многие ностальгируют. И при всех недостатках «Невероятные приключения…» всё равно лучше, чем «Спортлото-82» — работа Гайдая, которой тоже сопутствовал огромный успех в прокате при весьма скептических отзывах прессы и зрителей.
Пожалуй, «Невероятные приключения итальянцев в России» были последней эксцентрической комедией в России, а дальше пошли уже трагикомедии. И когда Резо Габриадзе чуть позже заявил: «Я вообще не понимаю юмора, если в нем нет трагичности», — он выразил общее настроение времени.
На «Итальянцах» наше сотрудничество не только с Де Лаурентисом, но и вообще с итальянцами закончилось. И если с кем у СССР были потом крепкие копродукции, так это с Азией, Францией и скандинавскими странами. Тем не менее советские проекты Дино Де Лаурентиса, конечно, уже вписаны в историю кинематографа. И с этим спорить не приходится.
Автор — критик, историк кино, актер.
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