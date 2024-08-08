Приключения итальянца в России

Но действительно ли зрители любили этот фильм? Я хорошо помню, что когда мне было четыре или пять лет и вышли «Невероятные приключения…», на них ринулись все — но реакция была очень сдержанной. Тем не менее картина шла во всех кинотеатрах и очень долго. В «Октябре» ее показывали больше месяца. Сегодня мы воспринимаем эту комедию Рязанова как часть самого спокойного периода советской эпохи, по которому многие ностальгируют. И при всех недостатках «Невероятные приключения…» всё равно лучше, чем «Спортлото-82» — работа Гайдая, которой тоже сопутствовал огромный успех в прокате при весьма скептических отзывах прессы и зрителей.