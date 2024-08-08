В Прикамье продолжают расти цены на бензин

По сведениям аналитики Росстата, в Пермском крае за неделю потребительская стоимость бензина выросла на 0,36%, или на 1 коп.— до 57,88 ₽ за литр. Сильнее всего поднялись цены на АИ-98 — сразу на 50 коп., до 73,64 ₽ за 1 л. Бензин АИ-92 подорожал на 30 коп., цены на него составляют 53,3 ₽ за 1 л. АИ-95 вырос в цене на 17 коп. (58,01 ₽ за 1 л).