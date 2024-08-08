В Новосибирске оштрафовали владельца катера за незаконные перевозки по Оби

По данным ведомства, 40-летний житель мегаполиса нелегально перевозил пассажиров по Оби на принадлежащем ему катере. При этом «паромщик» не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, а стоимость одной поездки для его пассажиров составляла более 3 тыс. рублей.