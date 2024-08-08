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В Новосибирске оштрафовали владельца катера за незаконные перевозки по Оби

Стоимость одной поездки для пассажиров составляла более 3 тыс. рублей.

Источник: ГУ МВД

Транспортные полицейские в Новосибирске задержали мужчину за осуществление нелегальных перевозок пассажиров по реке. Об этом в четверг, 8 августа сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по СФО.

По данным ведомства, 40-летний житель мегаполиса нелегально перевозил пассажиров по Оби на принадлежащем ему катере. При этом «паромщик» не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, а стоимость одной поездки для его пассажиров составляла более 3 тыс. рублей.

«Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ “Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)”, — сообщили в ведостве, не уточнив сумму штрафа в отношении владельца катера.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирский предприниматель оштрафован на ₽2 млн за алкоголь без лицензии.

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