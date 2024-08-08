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В Красноярске после ремонта заработал фонтан «Северное сияние»

На объекте привели в порядок чашу, облицовку и перила.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

8 августа в красноярском микрорайоне Солнечный после ремонта заработал фонтан «Северное сияние». Как рассказали в администрации города, в этом сезоне запустить его не смогли из-за вандалов — они разбили облицовку и повредили перила.

Рабочие привели в порядок чашу, ограждения пешеходной части и облицовку.

«Северное сияние» находится в сквере на перекрестке улицы 60 лет образования СССР и бульвара Солнечного. Фонтан открыли в 2012 году, автор проекта — красноярский архитектор Андрей Касаткин. Внутри сооружения расположена дорожка, по которой теперь снова можно гулять, попадая в окружение подсвеченных струй воды разной высоты.

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