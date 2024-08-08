В Красноярске после ремонта заработал фонтан «Северное сияние»

«Северное сияние» находится в сквере на перекрестке улицы 60 лет образования СССР и бульвара Солнечного. Фонтан открыли в 2012 году, автор проекта — красноярский архитектор Андрей Касаткин. Внутри сооружения расположена дорожка, по которой теперь снова можно гулять, попадая в окружение подсвеченных струй воды разной высоты.