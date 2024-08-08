В Красноярске после ремонта заработал фонтан «Северное сияние»

8 августа в красноярском микрорайоне Солнечный после ремонта заработал фонтан «Северное сияние». Как рассказали в администрации города, в этом сезоне запустить его не смогли из-за вандалов — они разбили облицовку и повредили перила.
Рабочие привели в порядок чашу, ограждения пешеходной части и облицовку.
«Северное сияние» находится в сквере на перекрестке улицы 60 лет образования СССР и бульвара Солнечного. Фонтан открыли в 2012 году, автор проекта — красноярский архитектор Андрей Касаткин. Внутри сооружения расположена дорожка, по которой теперь снова можно гулять, попадая в окружение подсвеченных струй воды разной высоты.