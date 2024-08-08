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На Таймыре обнаружили оленя, установившего рекорд по плаванию

Северный олень смог переплыть дистанцию, превышающую 12 км.

Источник: СФУ

На Таймыре ученые зафиксировали рекорд, установленный северным оленем. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ).

Самец оленя смог переплыть расстояние более 12 км. Раньше ученые были уверены, что предельная дистанция для оленя — 10 км.

«Это важное открытие в вопросе островных популяций. Раньше считалось, что олени широко обсуждаемой и малоизученной на сегодняшний день новоземельской популяции попали в места своего обитания по льду. Однако, чтобы воспользоваться этим путём, звери должны остаться на зимовку в тех широтах — а это очень проблематично даже для такого сильного и выносливого путешественника, как северный олень. Но чтобы попадать туда вплавь, преодолевая значительное водное пространство — ранее такая гипотеза не рассматривалась российскими учёными. Мы же своими глазами наблюдали, как крупный самец выдержал заплыв на 12 км и не слёг при этом от усталости, а спокойно и даже немного ускорившись продолжил движение вместе со стадом», — рассказал профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Александр Савченко.

Добавим, что это первый с 2015 года зафиксированный случай переплытия оленем большой дистанции. Обычно они стараются использовать острова для водного транзита, чтобы сократить дистанцию плавания.

Ранее сообщалось о том, что в Хакасии обнаружили кота манула, который считался исчезнувшим на этой территории.

флора и фауна