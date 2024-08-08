На Таймыре обнаружили оленя, установившего рекорд по плаванию

«Это важное открытие в вопросе островных популяций. Раньше считалось, что олени широко обсуждаемой и малоизученной на сегодняшний день новоземельской популяции попали в места своего обитания по льду. Однако, чтобы воспользоваться этим путём, звери должны остаться на зимовку в тех широтах — а это очень проблематично даже для такого сильного и выносливого путешественника, как северный олень. Но чтобы попадать туда вплавь, преодолевая значительное водное пространство — ранее такая гипотеза не рассматривалась российскими учёными. Мы же своими глазами наблюдали, как крупный самец выдержал заплыв на 12 км и не слёг при этом от усталости, а спокойно и даже немного ускорившись продолжил движение вместе со стадом», — рассказал профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Александр Савченко.