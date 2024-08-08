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Воронежские школьники не пойдут в учебные заведения 1 сентября

Родителям школьников назвали периоды школьных каникул в учебном году 2024−2025.

Учебный год начнется у школьников со второго сентября, потому что первое выпало на воскресенье. В администрации Воронежа рассказали, когда у детей будут периоды отдыха.

Осенние каникулы состоятся с 26 октября по 4 ноября, зимние — с 29 декабря по 8 января, весенние — с 22 по 30 марта.

У первоклассников будет еще один дополнительный период для отдыха от учебы, и для лучшей адаптации к школьному процессу. Каникулы для них пройдут в середине самой длинной третьей четверти — с 8 по 16 февраля.

В администрации города уточнили, что вышеназванные сроки носят рекомендательный характер. Итоговое решение о датах каникул руководители каждой из школ принимают самостоятельно с учетом учебного плана.

образование