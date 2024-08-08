В Новосибирске опубликовали рейтинг пляжей по версии 2ГИС

Пляж «Звезда» — 3 балла



По мнению жителей Новосибирска, худшим пляжем стал пляж «Звезда» в Советском районе города. Его оценили на 3 балла из 5 возможных.



К минусам горожане относят платный въезд, отсутствие парковочных мест, а также грязь и мусор.



«Все в бутылках, пластике и т. д. Очень грязно. И в зоне видимости ни одной урны для мусора», — написал один из пользователей.



Пляж «Сан Сити» — 3,2 балла



На четвертом месте оказался пляж «Сан Сити», расположенный в Советском районе Новосибирска.



В отзывах посетители отмечают, что в уборных грязно, мусор не убирают, а также отсутствуют урны. Кроме того, они сообщают, что песок на территории стал похож на смесь, которой зимой посыпают дороги.



«Да, пляж стал помойкой благодаря людям, которые туда приезжают. Мы с семьей приехали, посмотрели на это и уехали», — прокомментировал состояние места новосибирец.



«У моря Обского» — 4 балла



Третье место в рейтинге новосибирских пляжей занял пляж «У моря Обского» в микрорайоне ОбьГЭС. Его оценили на 4 балла.



Среди недостатков отмечают грязь и переполненные мусорные баки. В целом жители Сибири с пониманием относятся к сложившейся ситуации и отмечают такие положительные моменты, как тёплая вода и наличие кабинок для переодевания.



Пляж «Бугринская роща» — 4,1 балла



Второе место в рейтинге занял пляж «Бугринская роща». Отдыхающие отмечают, что здесь чисто и уютно. Есть кабинки для переодевания, можно ополоснуть ноги после песка. Также на пляже есть парковка.



«Чистый культурный пляж, с возможностью горячего перекуса, по выходным культурно-массовое мероприятие для детей, много людей, но места всем хватит», — написал пользователь.



«Приморье» — 4,7



Лучшим из перечисленных был признан пляж «Приморье» в поселке Голубой Залив. Жители Новосибирска высоко оценили состояние пляжа, его атмосферу, возможность арендовать лежаки и сапборды, а также наличие беседок.