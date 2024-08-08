Генетик Волчков: закон о тайне усыновления и донорства требует пересмотра

«Если говорить об установлении личности донора, то в России закон стоит на стороне интересов и донора, и ребенка. Семья обязуется не устанавливать личность донора, и он сам обязуется не устанавливать личность ребенка. Сегодня развитие генетических технологий привело к тому, что каждый может, заказав генетический тест, найти своих родственников, если эти люди и тот, кто проходил тест, дали согласие на этот поиск. Также можно узнать, кто был донором спермы, если человек знает или по каким-то причинам считает, что отец не родной. В 2016 году в журнале “Репродукция человека” вышла статья с названием, которое говорит само за себя: “Конец анонимности доноров: как генетическое тестирование может вытеснить анонимное донорство гамет из бизнеса”. И это действительно большая проблема, в том числе для биоэтики??? наука о нравственной стороне деятельности человека в медицине и биологии... Поскольку генетика и в других аспектах заставляет переосмысливать норму конфиденциальности в медицине», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» директор института гуманитарных наук, заведующая кафедрой биоэтики РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Елена Гребенщикова.