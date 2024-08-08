Актер Денис Прытков: «Сергей Бодров очень близок мне своим содержанием»

— Пришел на проект, как и большинство в нашей профессии, — через кастинг. Сначала я записал самопробы, а потом уже пригласили на очную встречу — пробы с другими актерами. После этого я еще несколько раз приезжал в Москву, и меня утвердили. Знаете, каждый раз, когда тебе поступает сообщение «Тебя утвердили», — это незабываемые ощущения. Организм успевает соскучиться по работе. А что касается сценария, то он мне сразу понравился. Но, честно говоря, я давно перестал что-то рисовать в своей голове — фантазировать, как оно будет или как решится та или иная сцена. Прочтение сценария и воплощение его в жизни — зачастую абсолютно разные вещи. Никогда не предугадаешь, как мы это сделаем.