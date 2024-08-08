Депутаты Заксобрания Иркутской области посетили Боханский район

Новое трехэтажное здание школы в селе Тихоновка Боханского района уже готово встречать учеников в сентябре. С рабочим визитом на территории побывали председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, первый заместитель председателя Заксобрания Кузьма Алдаров и вице-спикер областного парламента Наталья Дикусарова вместе с большой делегацией от правительства региона. Депутаты побывали на нескольких социальных объектах района.
Новую школу, рассчитанную на 250 учеников, построили благодаря участию в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Все работы завершены, закуплена мебель, учебное оборудование, обустроены столовая, актовый и спортивный залы. Осенью сюда придут учиться 215 ребят.
В еще одной школе, расположенной в поселке Бохан, капитально ремонтируют спортзал по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Помимо обновления интерьера и инженерных систем, здесь появится и новый спортинвентарь. Приводится в порядок также стадион «Дружба» в Бохане — здесь появится первое в Усть-Ордынском Бурятском округе футбольное поле с искусственным покрытием.
Побывали парламентарии и в новой врачебной амбулатории в Тихоновке. Она была построена в 2022 году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас там обслуживается около 4,5 тыс местных жителей, есть все необходимое оборудование, прием ведут терапевт, педиатр, работает и аптечный пункт.
— Не в первый раз депутаты вместе с губернатором приезжают в Боханский район, — отметил Александр Ведерников. — И мы видим, как в лучшую сторону меняется здесь жизнь. Это результат совместной командной работы всех уровней власти. Есть амбициозные планы по развитию Боханского района на ближайшие пять лет, к реализации которых подключатся депутаты Законодательного Собрания.
Спикер областного парламента подчеркнул, что ремонты на местных спортивных объектах, стадионах «Дружба» и «Труженик», стали возможны благодаря депутатским поправкам в региональный бюджет, которые поддержал губернатор Приангарья.
— И такая работа будет продолжена, — сказал Александр Ведерников.