Депутаты Заксобрания Иркутской области посетили Боханский район

— Не в первый раз депутаты вместе с губернатором приезжают в Боханский район, — отметил Александр Ведерников. — И мы видим, как в лучшую сторону меняется здесь жизнь. Это результат совместной командной работы всех уровней власти. Есть амбициозные планы по развитию Боханского района на ближайшие пять лет, к реализации которых подключатся депутаты Законодательного Собрания.