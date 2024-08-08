Родина китов и самолетов: Хабаровский край готовится к выставке «Улица Дальнего Востока»

— Хабаровский край является ключевым промышленным узлом Дальнего Востока России. Регион занимает одно из ведущих мест в федеральном округе по росту инвестиций. Здесь производят современные военные и гражданские самолеты и корабли. Гости выставки смогут убедиться в этом лично, посетив экскурсии. Также будет представлен процесс трансформации городов региона и различные туристические направления, которые стоит посетить. Экспозиция «Улица Дальнего Востока» позволяет в одном месте получить обширную информацию о регионе, стимулируя людей к личному посещению для знакомства с его природными и культурными красотами. Я уверен, что благодаря этому Хабаровский край привлечет новых туристов и инвесторов, — заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации и полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.