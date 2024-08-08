Родина китов и самолетов: Хабаровский край готовится к выставке «Улица Дальнего Востока»

В рамках выставки «Улица Дальнего Востока», которую организует Фонд Росконгресс в сотрудничестве с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Хабаровский край представит важнейшие промышленные предприятия, проекты по развитию городов и туристические маршруты региона. Выставка пройдет
— Хабаровский край является ключевым промышленным узлом Дальнего Востока России. Регион занимает одно из ведущих мест в федеральном округе по росту инвестиций. Здесь производят современные военные и гражданские самолеты и корабли. Гости выставки смогут убедиться в этом лично, посетив экскурсии. Также будет представлен процесс трансформации городов региона и различные туристические направления, которые стоит посетить. Экспозиция «Улица Дальнего Востока» позволяет в одном месте получить обширную информацию о регионе, стимулируя людей к личному посещению для знакомства с его природными и культурными красотами. Я уверен, что благодаря этому Хабаровский край привлечет новых туристов и инвесторов, — заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации и полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Экспозиция Хабаровского края будет состоять из трех составляющих: общий павильон с тематическими зонами, выставка-продажа региональных продуктов и интерактивная площадка. Внутри павильона можно будет посетить зоны: «Технологический прорыв», «Прорывные проекты», «Мастер-планы», «Туризм», «Инновации малых компаний» и «VR-Сухой». В зоне «Технологический прорыв» продемонстрируют крупнейшие предприятия региона, такие как Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина, ПАО «Яковлев», производящее лайнеры Superjet-100, ПАО «Амурский судостроительный завод» и другие. В зоне «VR-Сухой» гости смогут виртуально обследовать самолеты Су-57 и Су-75.
Раздел «Прорывные проекты» представит инвестиционные инициативы, направленные на развитие промышленности и логистики в регионе. В зоне «Мастер-планы» будут показаны проекты развития городов, основанные на поручениях Владимира Путина по итогам ВЭФ-2023. Здесь можно будет узнать о новых городских объектах и точках притяжения, например, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В зоне «Туризм» панорамные ролики расскажут о ведущих достопримечательностях и возможностях путешествий по краю.
— Мы пересматриваем наш промышленный вектор, делая акцент на местных производителях. Это станет обязательным условием для реализации инвестиционных проектов и потребует технологических обновлений, создания новых рабочих мест и расширения сбыта продукции. Мы предложили предприятиям подписать Хартию технологического суверенитета и импортозамещения, закрепив приоритет отечественного производства. Для привлечения специалистов предлагаем доступное жилье и участие в перспективных проектах, а также создаем Первый Тихоокеанский университетский кампус для подготовки будущих кадров. Важно, чтобы люди хотели жить и работать у нас, для чего необходимо улучшать общественные пространства, качество услуг и доступность социальной инфраструктуры, — отметил в теме врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Экспозиция также будет включать выставку-продажу товаров под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Гости смогут приобрести продукцию местных компаний, от легкой промышленности до продуктов питания (мед, джемы, снеки и многие другие). Для комфортного отдыха будет организована зона дегустации кофе, ферментированного ягодами и дикоросами из края.