C 1 сентября в школах Красноярского края появится новый предмет

— Предмет комплексный. Он затрагивает в том числе вопросы информационной безопасности и противодействия фейкам. Ребятам будут рассказывать также, как оказать первую медпомощь, каков порядок действий при непредвиденных ситуациях и о некоторых бытовых вопросах, — добавил он.