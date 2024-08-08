C 1 сентября в школах Красноярского края появится новый предмет

В российских школах у 8−11-х классов с 1 сентября введут новый предмет — Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Он расширит ОБЖ, рассказали в министерстве образования Красноярского края.
Отличие нового предмета от ОБЖ — два новых модуля, которые посвящены освоению знаний, умений и навыков начальной военной подготовки.
По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, предмет будут преподавать раз в неделю. Дополнительно планируются учебные сборы и обучение практическим навыкам.
— Предмет комплексный. Он затрагивает в том числе вопросы информационной безопасности и противодействия фейкам. Ребятам будут рассказывать также, как оказать первую медпомощь, каков порядок действий при непредвиденных ситуациях и о некоторых бытовых вопросах, — добавил он.
Ещё школьники будут изучать государственную оборонную политику, историю Вооруженный сил, топографию. Кроме того, они будут проходить военно-медицинскую подготовку.
Помимо всего, ребятам расскажут о способах применения беспилотников.
К преподаванию в планах привлекать участников СВО.