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C 1 сентября в школах Красноярского края появится новый предмет

К преподаванию планируется привлекать участников СВО.

Источник: Krasnoyarskmedia

В российских школах у 8−11-х классов с 1 сентября введут новый предмет — Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Он расширит ОБЖ, рассказали в министерстве образования Красноярского края.

Отличие нового предмета от ОБЖ — два новых модуля, которые посвящены освоению знаний, умений и навыков начальной военной подготовки.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, предмет будут преподавать раз в неделю. Дополнительно планируются учебные сборы и обучение практическим навыкам.

— Предмет комплексный. Он затрагивает в том числе вопросы информационной безопасности и противодействия фейкам. Ребятам будут рассказывать также, как оказать первую медпомощь, каков порядок действий при непредвиденных ситуациях и о некоторых бытовых вопросах, — добавил он.

Ещё школьники будут изучать государственную оборонную политику, историю Вооруженный сил, топографию. Кроме того, они будут проходить военно-медицинскую подготовку.

Помимо всего, ребятам расскажут о способах применения беспилотников.

К преподаванию в планах привлекать участников СВО.

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