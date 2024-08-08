Афиша на 10, 11 августа. Куда пойти в выходные дни в Перми?

10 августа
Авторский театр «Белая овца»
19.00 | Пенелопа | 16+
Библиотека им. А. С. Пушкина
10.00−18.00 | Ах, лето красное! | Выставка акварели | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Модные инновации: история пермских ателье | 6+
— Свадебный костюм народов России | Фотовыставка | 6+
— Выставка фотографий Татьяны Тихомировой | 6+
— Семья вместе, так и душа на месте | Выставка текстильных кукол | 6+
— Акварельное путешествие по мгновениям жизни | 6+
Галерея «Марис-арт»
12.00−16.00 | Свет, форма, цвет | 12+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Под сердцем | 0+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Дорога жизни | 12+
11.00−17.00 | Пленэр-2024 | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Рюриковичи | Постоянная экспозиция | 12+
— Три века истории Перми | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Открывая Виктора Астафьева | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
— Россия будущего | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 6+
12.00−21.00 | Art & Science: Открытые тела | Итоговая выставка стипендиальной программы музея PERMM и фонда «Норпексаль» | 16+
Остановка «Завод ГСК»
13.00 | Гайва и Камгэс: город в городе | Экскурсия | 12+
Планетарий
10.30 | Небесные светлячки | 6+
12.00 | Детям о планетах | 6+
15 00 | Закат эпохи динозавров | 6+
17.30 | Открывая невидимую Вселенную | 12+
Театр «Век жизни»
19.30 | Курица | 16+
Театр кукол
11.00 | Как подружились Крапинка с Полосочкой | 0+
Художественная галерея «Пермский период»
11.00−17.00 | Персональная выставка живописи Владимира Абусова | 12+
11.00−17.00 | Персональная выставка живописи Александра Гнетов | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Дорога домой | Персональная выставка Жени Балдиной | 12+
11.00−19.00 | Другие круги | Персональная фотовыставка Юлии Вараксиной | 12+
Цирк
17.00 | Проект «Клоун» | 0+
Эспланада
14.00−22.00 | Город встреч | 6+
11 августа
Авторский театр «Белая овца»
19.00 | Пенелопа | 16+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Модные инновации: история пермских ателье | 6+
— Свадебный костюм народов России | Фотовыставка | 6+
— Выставка фотографий Татьяны Тихомировой | 6+
— Семья вместе, так и душа на месте | Выставка текстильных кукол | 6+
— Акварельное путешествие по мгновениям жизни | 6+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Под сердцем | 0+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Рюриковичи | Постоянная экспозиция | 12+
— Три века истории Перми | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Открывая Виктора Астафьева | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
— Россия будущего | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 6+
12.00−21.00 | Art & Science: Открытые тела | Итоговая выставка стипендиальной программы музея PERMM и фонда «Норпексаль» | 16+
Планетарий
10.30 | Как Тимоша на ракете летал | 6+
12.00 | Куда исчезло Солнышко? | 6+
15.00 | Хрумка и волшебная ракета | 6+
17.30 | Путешествие по Солнечной системе | 12+
Сквер Татищева
18.00 | В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород | Экскурсия | 12+
Театр «Век жизни»
13.00 | Аленький цветочек | Сказка для всей семьи | 6+
19.30 | М. Зощенко. История болезни | 16+
Храм Всех Святых
14.00 | Остров памяти — Егошихинский некрополь | Экскурсия | 12+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Персональная выставка живописи Владимира Абусова | 12+
12.00−18.00 | Персональная выставка живописи Александра Гнетова | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Дорога домой | Персональная выставка Жени Балдиной | 12+
11.00−19.00 | Другие круги | Персональная фотовыставка Юлии Вараксиной | 12+
Цирк
13.00 | Проект «Клоун» | 0+
Эспланада
14.00−21.00 | Город встреч | 6+