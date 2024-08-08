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Более 3,5 млн рублей перевели мошенникам жители Иркутской области за сутки

К полицейским обратилось семь человек.
Источник: Комсомольская правда

Житель Зиминского района рассказал, что перевел «брокерам» почти миллион рублей. Мошенники предложили ему дополнительный заработок на бирже. Мужчина поверил и решил внести деньги на указанный счет. Чтобы вложить как можно больше, он оформил кредит и все деньги перевел якобы брокеру. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Спустя время личный кабинет на торговой платформе оказался заблокирован, общий ущерб составил 944 тысячи рублей. Аналогичным методом обманули еще троих жителей Приангарья. Суммарно они перевели аферистам около 660 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также 84 тысяч рублей лишился 51-летний житель Братска. В мессенджере ему пришло сообщение от знакомого, который срочно попросил денег в долг. На следующий день выяснилось, что аккаунт друга взломали, а все деньги попали в руки мошенников.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Братска отправил мошенникам более 1,5 млн рублей.