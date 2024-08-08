Более 3,5 млн рублей перевели мошенникам жители Иркутской области за сутки

Житель Зиминского района рассказал, что перевел «брокерам» почти миллион рублей. Мошенники предложили ему дополнительный заработок на бирже. Мужчина поверил и решил внести деньги на указанный счет. Чтобы вложить как можно больше, он оформил кредит и все деньги перевел якобы брокеру. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.