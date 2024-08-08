С очками и в обнимку с мышкой: новосибирцы показали забавные фотографии своих котов ко Всемирному дню кошек

Праздник был учрежден в 2002 году Международным фондом защиты животных. Этот день с тех пор объединил поклонников этих грациозных питомцев по всему миру.
Кошка считается одним из самых популярных домашних животных на планете. Россия занимает третье место в мире по количеству кошек. Численность этих питомцев в 2023 году составила 49,2 млн.
Эти милые и независимые создания наполняют жизнь человека умиротворением, нежностью и заботой. Иногда наши пушистые друзья устраивают громкие ночные гонки, точат когти о мебель, лазают по шторам и переворачивают цветочные горшки, но несмотря ни на что мы все равно любим их безгранично.
«МК в Новосибирске» собрал фотографии милых, игривых и самых любимых котов и кошек сотрудников редакции и наших читателей. Пушистый «котоспам» — в нашем репортаже.
Источник: МК в Новосибирске.