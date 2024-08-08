С очками и в обнимку с мышкой: новосибирцы показали забавные фотографии своих котов ко Всемирному дню кошек

Эти милые и независимые создания наполняют жизнь человека умиротворением, нежностью и заботой. Иногда наши пушистые друзья устраивают громкие ночные гонки, точат когти о мебель, лазают по шторам и переворачивают цветочные горшки, но несмотря ни на что мы все равно любим их безгранично.