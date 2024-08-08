Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают на трассе Р21 в Лиозненском районе. Речь об участке рядом с населенным пунктом Стасево, где транспортные средства могут передвигаться со скоростью 60 км/час.
Устройства также фиксируют нарушения на трассе Р115 в Городокском районе и на М8 в Витебском. Здесь скоростные ограничения для легковых автомобилей составляют 90 км/час, для грузовых — 70 км/час.
Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и учитывать данную информацию.
ГАИ усилила контроль на трассах в трех районах Витебской области
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением скоростных режимов на автодорогах в трех районах Витебской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают на трассе Р21 в Лиозненском районе. Речь об участке рядом с населенным пунктом Стасево, где транспортные средства могут передвигаться со скоростью 60 км/час.