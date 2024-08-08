Отток населения из Приморья продолжает расти: свежий отчет Примстата

В Приморье усилился отток жителей в другие регионы России. В январе-мае этого года край покинуло 8,4 тысячи человек. Из них почти 5,8 тысячи граждан переехали в другие субъекты РФ — это на 1% больше, чем годом ранее. Отток в другие страны из Приморья уменьшился: за первые пять месяцев 2024 года зарубеж уехало 2,6 тысячи человек, год назад этот показатель был на 25,1% больше. Общая численность населения региона сократилась до 1,8 млн человек. Свежие данные по демографии Приморскстат представил в докладе о социально-экономическом положении Приморского края за январь — июнь 2024 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно данным органов статистики, за январь — май 2024 года численность населения Приморского края уменьшилась еще на 6 391 человека и на 1 июня 2024 года составила 1,8 млн человек.
Миграционная убыль увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 1,56 тысячи человек (в 2023 году — 1 тыс.).
Как отмечает Примстат, число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь — май 2024 года составило 5,38 тысячи человек, что на 5,5% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. Из других стран — 1,48 тысячи человек, что в 1,7 раза меньше, чем годом ранее (2,4 тысяч в январе-мае 2023-го).
При этом покинули Приморье 8,4 тысячи человек. В другие регионы России выехало 5,76 тысячи человек — это на 1% больше, чем годом ранее; в другие страны — 2,7 тысячи человек, что меньше на 25,1%, чем годом ранее (с января по май 2023 года из Приморья зарубеж уехало 3,6 тысячи граждан).
Естественная убыль населения в январе — мае 2024 года составила 4,8 тысячи человек. Число родившихся — 6,3 тысячи человек, умерших — 11,14 тысячи.
Примстат отмечает негативные тенденции в динамике «естественного движения» населения.
«В целом по краю за январь — май 2024 года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся в 1,8 раза (за январь — май 2023 года — 1,7 раза). Наибольшее превышение имело место в Дальнереченском муниципальном районе (в 3,6 раза). Естественная убыль населения сохранялась на всех территориях края, и в сравнении с соответствующим периодом 2023 года, в целом по краю, увеличилась на 5%», — говорится в отчете.
Показатель младенческой смертности за отчетный период увеличился и составил 6,1 детей в возрасте до 1 года на 1 тысячу родившихся (годом ранее был 4,9). В абсолютных показателях это 40 детей (годом ранее 33 младенца).
«В структуре причин смерти младенцев преобладали состояния, возникающие в перинатальный период (47,5% всех умерших в возрасте до 1 года) и болезни органов дыхания (20%)», — говорится в докладе.
Отметим, что с недавних пор власти Владивостока численность населения стали оценивать на основании данных мобильных операторов. Эти данные выглядят более позитивно, чем официальная статистика, однако методика подсчета не публиковалась. Отмечалось, что речь идет об «установленных номерах», действующих на территории города 2−3 года. Впрочем, буквально в июле Госдума на пленарном заседании проголосовала за поправку о введении лимита в 20 sim-карт, которые можно будет оформить на одного гражданина РФ.
О том, что происходит с демографией Приморья и Дальнего Востока, читайте в интервью ИА PrimaMedia с российским экономистом и демографом, директором Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов, ведущим научным сотрудником Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрием Авдеевым.