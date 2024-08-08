Отток населения из Приморья продолжает расти: свежий отчет Примстата

В Приморье усилился отток жителей в другие регионы России. В январе-мае этого года край покинуло 8,4 тысячи человек. Из них почти 5,8 тысячи граждан переехали в другие субъекты РФ — это на 1% больше, чем годом ранее. Отток в другие страны из Приморья уменьшился: за первые пять месяцев 2024 года зарубеж уехало 2,6 тысячи человек, год назад этот показатель был на 25,1% больше. Общая численность населения региона сократилась до 1,8 млн человек. Свежие данные по демографии Приморскстат представил в докладе о социально-экономическом положении Приморского края за январь — июнь 2024 года, сообщает ИА PrimaMedia.