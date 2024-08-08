Жителей Краснодара предупредили о плановом отключении электричества 8 августа

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии 8 августа. О временном ограничении сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара.
Подачу электричества приостановят 09:00 до 17:00 часов. Света не будет в некоторых зданиях на улицах Кирова, Мира, Комсомольской, Кубанонабережной, Лукьяненко, Наримановской, Тупиковой, Огородной, Головатова и других.
С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте «Электросетей Кубани». А на интересующие вопросы ответят в диспетчерской службе по телефону 255−10−72.