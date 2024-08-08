В центре Волгограда заработали платные парковки

Волгоградцы не очень-то готовы расставаться с деньгами, и идея введения платных зон в городе подверглась критике автомобилистов и общественников, но чиновники и депутаты уверены: эта мера разгрузит дороги в центре города, снизит аварийность, к тому же пополнит бюджет. Сами работники администрации Волгограда тоже пострадали от нововведения и ищут, где теперь оставлять машину в течение рабочего дня, ведь оставить авто на Володарского и Советской в рабочее время теперь можно только за деньги.