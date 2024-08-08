В центре Волгограда заработали платные парковки

8 августа в 8 утра в 8 зонах в центре Волгограда (кажется, кто-то в мэрии верит в магию чисел) заработали платные парковки. Внимательно смотрите на знаки и синюю прерывистую разметку, когда оставляете машину на Чуйкова, Советской, Краснознаменской, Володарского, Ленина, Комсомольской, местном проезде набережной 62-й Армии, все проезды возле Музыкального театра. Эти зоны теперь стоят 40 рублей в час, и за целый рабочий день можно просто разориться.
Волгоградцы не очень-то готовы расставаться с деньгами, и идея введения платных зон в городе подверглась критике автомобилистов и общественников, но чиновники и депутаты уверены: эта мера разгрузит дороги в центре города, снизит аварийность, к тому же пополнит бюджет. Сами работники администрации Волгограда тоже пострадали от нововведения и ищут, где теперь оставлять машину в течение рабочего дня, ведь оставить авто на Володарского и Советской в рабочее время теперь можно только за деньги.
— По опыту первого этапа можно сказать, что большинство жителей добросовестно оплачивают платную парковку, пользуются всеми способами, самый востребованный из них — при помощи мобильного приложения «Горпарковки», — рассказала сайту volgograd.kp.ru заместитель руководителя МУП «Городской центр управления пассажирским транспортом» Елена Орлова.
Но подвести итоги работы платной зоны на Коммунистической женщина не смогла. Не известно, сколько штрафов уже выписали автомобилистам, не оплатившим парковку и ж/д вокзала, нет данных, как это помогло разгрузить улицы. А штрафы, вы не сомневайтесь, уже вовсю приходят.
— Сумма штрафов утверждена ст. 8.18 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности и составляет 2500 рублей, — напомнила Елена Орлова. — Если пользователь не согласен с выписанным штрафом, можно его обжаловать его в судебном порядке. Уведомления приходят на Госуслуги, если водитель ими пользуется, или по почте.
Важно, что оплатить парковку нужно до конца тех суток, когда вы воспользовались парковкой. Способов много, все они указаны на информационных щитах в зонах платных парковок.
По словам Елены Орловой, сейчас многие водители, кто ставит машину в этих местах регулярно, просят сделать какие-то абонементы или скидки на парковку для постоянных клиентов.