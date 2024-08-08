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Дожди на Кубани прекратятся, воздух прогреется до +34 градусов

На Кубани установится солнечная погода.

Сейчас в Ричмонде: +25° 6 м/с 89% 754 мм рт. ст. +24°

Дожди на Кубани прекратятся, воздух прогреется до +34 градусов.

Об этом в своем telegram-канале рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На синоптическую ситуацию в регионе 8 августа будет влиять пришедший с северо-запада гребень антициклона. Он уменьшит количество облаков, вследствие чего дожди прекратятся, и повысится температура воздуха.

Он прогреется до +31… +33 градусов. Скорость ветра не превысит 4−9 метров в секунду, атмосферное давление составит около 756 мм рт. ст., что около нормы.

Напомним, в Анапе за три часа выпала почти месячная норма осадков. Залповые ливни накрыли курорт утром 5 августа. Из-за непогоды оказались подтоплены улицы им. Чехова, Садовая, Парковая, Станичная. Также в воде оказались четыре цокольных этажа.