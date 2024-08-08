Дожди на Кубани прекратятся, воздух прогреется до +34 градусов.

Напомним, в Анапе за три часа выпала почти месячная норма осадков. Залповые ливни накрыли курорт утром 5 августа. Из-за непогоды оказались подтоплены улицы им. Чехова, Садовая, Парковая, Станичная. Также в воде оказались четыре цокольных этажа.