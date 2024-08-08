Дожди на Кубани прекратятся, воздух прогреется до +34 градусов.
Об этом в своем telegram-канале рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
На синоптическую ситуацию в регионе 8 августа будет влиять пришедший с северо-запада гребень антициклона. Он уменьшит количество облаков, вследствие чего дожди прекратятся, и повысится температура воздуха.
Он прогреется до +31… +33 градусов. Скорость ветра не превысит 4−9 метров в секунду, атмосферное давление составит около 756 мм рт. ст., что около нормы.
Напомним, в Анапе за три часа выпала почти месячная норма осадков. Залповые ливни накрыли курорт утром 5 августа. Из-за непогоды оказались подтоплены улицы им. Чехова, Садовая, Парковая, Станичная. Также в воде оказались четыре цокольных этажа.