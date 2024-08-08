Татарстан получил первую партию вакцины от гриппа

Препараты раньше начинали поступать в регионы в конце августа или начале сентября, но в этом году вакцины получили в первой декаде августа, которые уже начинают поступать в медицинские учреждения, отметил он.
Лопушов добавил, что детям в возрасте от шести месяцев до 1,6 лет необходимо сделать два укола, а всем остальным — один.
Первыми будут прививать группы лиц, подверженных наибольшему риску заражения: медицинских работников, беременных женщин и детей.
Информацию о наличии вакцины можно получить в поликлиниках по месту проживания.