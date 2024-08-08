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Татарстан получил первую партию вакцины от гриппа

В республике кампания по вакцинации против гриппа начнется раньше запланированного срока. Об этом в прямом эфире сообщил главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Препараты раньше начинали поступать в регионы в конце августа или начале сентября, но в этом году вакцины получили в первой декаде августа, которые уже начинают поступать в медицинские учреждения, отметил он.

Лопушов добавил, что детям в возрасте от шести месяцев до 1,6 лет необходимо сделать два укола, а всем остальным — один.

Первыми будут прививать группы лиц, подверженных наибольшему риску заражения: медицинских работников, беременных женщин и детей.

Информацию о наличии вакцины можно получить в поликлиниках по месту проживания.

здоровье