В Воронеж перевезут 30 детей из курского детского дома

Воронеж отправил первую партию гуманитарной помощи в Курскую область, через приграничные районы которой пытаются прорваться украинские боевики. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, уже подготовили к отправке вторую «посылку» по заявкам соседей: стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор — все для обустройства пунктов временного размещения местных жителей, эвакуированных из районов, где наши военные отражают атаки противника.