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В Воронеж перевезут 30 детей из курского детского дома

А пока воронежские власти отправили в обстреливаемый украинцами регион гуманитарную помощь.

Источник: правительства Воронежской области

Воронеж отправил первую партию гуманитарной помощи в Курскую область, через приграничные районы которой пытаются прорваться украинские боевики. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, уже подготовили к отправке вторую «посылку» по заявкам соседей: стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор — все для обустройства пунктов временного размещения местных жителей, эвакуированных из районов, где наши военные отражают атаки противника.

— Планируется также продовольственная партия помощи — вода, консервы, различные продукты, — добавил глава региона. — Прорабатываем вопрос размещения в Воронежской области 30 детей из Беловского детского дома Курской области. Уже подбираем места в наших социальных учреждениях. Совсем скоро ребята будут окружены нашей заботой.