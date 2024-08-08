Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу в центре Воронежа перекроют до 20 августа

С 8 августа в Воронеже для автомобилистов не будет доступна часть улицы Революции 1905 года. Там планируют обустраивать ливневую канализацию.

Ограничения начали действовать с 8 часов сегодняшнего дня, снимут запрет на передвижение лишь в 18 часов 20 августа. Движение будет ограничено на участке от улицы Средне-Московской до Карла Маркса. Работы под строительству ливневой канализации будут вестись около жилого дома. Воронежских водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, что часть улицы Туполева в Воронеже закроют до 1 сентября. Все из-за работ, проводимых компанией «Квадра». Специалисты организации будут менять участок теплотрассы возле дома № 15 В. Изначально работы должны были закончить раньше, однако обстоятельства изменились.