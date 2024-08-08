Улицу в центре Воронежа перекроют до 20 августа

Ограничения начали действовать с 8 часов сегодняшнего дня, снимут запрет на передвижение лишь в 18 часов 20 августа. Движение будет ограничено на участке от улицы Средне-Московской до Карла Маркса. Работы под строительству ливневой канализации будут вестись около жилого дома. Воронежских водителей просят выбирать пути объезда.