Улицу в центре Воронежа перекроют до 20 августа

Ограничения начали действовать с 8 часов сегодняшнего дня, снимут запрет на передвижение лишь в 18 часов 20 августа. Движение будет ограничено на участке от улицы Средне-Московской до Карла Маркса. Работы под строительству ливневой канализации будут вестись около жилого дома. Воронежских водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее стало известно, что часть улицы Туполева в Воронеже закроют до 1 сентября. Все из-за работ, проводимых компанией «Квадра». Специалисты организации будут менять участок теплотрассы возле дома № 15 В. Изначально работы должны были закончить раньше, однако обстоятельства изменились.