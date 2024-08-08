Очередь перед Крымским мостом превысила 300 машин

По состоянию на 9.00 четверга, 8 августа, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон в общей сложности стояли 315 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Керчи находится 50 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Скопление транспорта имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 265 машин. Время ожидания на Кубани составляет около часа.
Ранее очереди со стороны Керчи не было. На Кубани скопления транспорта появились в четыре утра.