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Очередь перед Крымским мостом превысила 300 машин

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 315 авто.

По состоянию на 9.00 четверга, 8 августа, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон в общей сложности стояли 315 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Керчи находится 50 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Скопление транспорта имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 265 машин. Время ожидания на Кубани составляет около часа.

Ранее очереди со стороны Керчи не было. На Кубани скопления транспорта появились в четыре утра.