В правительстве Воронежской области вручили награды лучшим строителям

— Строительство — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Особенно приятно отметить, что не только достигаются поставленные нам показатели по вводу объектов, но и повышается качество самого жилья, его узнаваемость, все больше проявляется забота о той среде, которая создается для жителей. А все новые и новые вызовы только закаляют отрасль, делают коллективы сплоченнее. В этом зале сегодня те, кто своим трудом ежедневно доказывает, как важна любовь к профессии, внимание к каждой детали возводимого объекта, неравнодушие и постоянное повышение уровня своих навыков. От всей души желаю здоровья вам и вашим семьям, — отметил Константин Кузнецов.