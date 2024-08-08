В правительстве Воронежской области вручили награды лучшим строителям

В преддверии Дня строителя в правительстве Воронежской области состоялось награждение отличившихся работников отрасли. Более чем 30 специалистам вручили награды от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также правительства области. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в среду, 7 августа.
Грамоты и почетные знаки вручал заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов. Он зачитал поздравление с наступающим профессиональным праздником от губернатора Александра Гусева.
— Строительство — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Особенно приятно отметить, что не только достигаются поставленные нам показатели по вводу объектов, но и повышается качество самого жилья, его узнаваемость, все больше проявляется забота о той среде, которая создается для жителей. А все новые и новые вызовы только закаляют отрасль, делают коллективы сплоченнее. В этом зале сегодня те, кто своим трудом ежедневно доказывает, как важна любовь к профессии, внимание к каждой детали возводимого объекта, неравнодушие и постоянное повышение уровня своих навыков. От всей души желаю здоровья вам и вашим семьям, — отметил Константин Кузнецов.
Справка РИА «Воронеж»
День строителя — один из самых массовых праздников в России. По официальным данным, в стране зарегистрировано 100 тыс. компаний, которые занимаются строительством. Число занятых в этой сфере сотрудников — свыше 8 млн человек.
День строителя отмечается в нашей стране уже 60 лет. Дата скользящая, праздник отмечается второе воскресенье августа. В этом году это 11 августа.