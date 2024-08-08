Установлены новые нормативы школьного питания в Екатеринбурге

Для учеников первых — четвертых классов без ограничения возможностей здоровья, обучающихся в первую смену, предусмотрены бесплатные завтраки на 89 ₽ 04 коп. в день (ранее на 85 ₽ 20 коп.). Для второй смены начальной школы предусмотрен обед на сумму 133 ₽ 56 коп. в день (ранее на 127 ₽ 79 коп.).