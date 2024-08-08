Установлены новые нормативы школьного питания в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в первом полугодии 2024/2025 учебного года.
Согласно документу, льготное питание предусмотрено для нескольких категорий учащихся с пятого по одиннадцатый класс:
— для детей из семей, где среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума;
— для детей из многодетных семей;
— для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей;
— для детей участников СВО;
— для детей-беженцев с территории Украины, ЛНР и ДНР;
— для детей граждан, мобилизованных согласно указу от 21 сентября 2022 года.
Школьники из этих категорий и учащиеся в первую смену будут обеспечены завтраками на 103 ₽ 09 коп. в день (ранее на 98 ₽ 52 коп.), а занимающиеся во вторую смену — обедами на 154 ₽ 64 коп. (ранее 147 ₽ 79 коп.).
Для учеников первых — четвертых классов без ограничения возможностей здоровья, обучающихся в первую смену, предусмотрены бесплатные завтраки на 89 ₽ 04 коп. в день (ранее на 85 ₽ 20 коп.). Для второй смены начальной школы предусмотрен обед на сумму 133 ₽ 56 коп. в день (ранее на 127 ₽ 79 коп.).
Учеников начальной школы с ограниченными возможностями здоровья обеспечат бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) на 222 ₽ 60 коп. в день (ранее — на 212 ₽ 99 коп.). Учеников 5−11 классов, относящихся к этой категории, обеспечат двухразовым питанием на 257 ₽ 73 коп. в день (ранее 246 ₽ 31 коп.).
Также родителям учеников, которые осваивают образовательную программу на дому из-за ограничений здоровья, будет предоставлена денежная компенсация в размере 138 рублей 70 копеек в день.
Портал Екатеринбург.рф отмечает, что организация качественного питания школьников является одним из приоритетных направлений деятельности Администрации Екатеринбурга.
В прошедшем учебном году охват горячим питанием в 1−4 классах составил 100%, в 5−9 классах — 85,1%, в 10−11 классах — 79,3% (по сравнению с предыдущим учебным годом увеличение на 3,3%). Льготное горячее питание получали все обучающиеся 1−4 классов (около 89000 человек) и 22000 обучающихся 5−11 классов.