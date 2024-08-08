Ограничение на посещение лесов Крыма продлено до конца лета

«Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым до 28 августа продлено ограничение пребывания граждан в лесах», — говорится в сообщении.
Также под запретом въезд в леса транспортных средств и проведение на их территории определенных видов работ.
Ограничение на посещение леса было введено в Крыму в начале апреля. С 17 апреля на территории республики действует особый противопожарный режим.
Накануне в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности для недопущения загораний в лесной зоне.