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Ограничение на посещение лесов Крыма продлено до конца лета

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Ограничение на посещение лесов в Крыму продлено до конца августа. Об этом сообщает МЧС РК.

Источник: РИА "Новости"

«Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым до 28 августа продлено ограничение пребывания граждан в лесах», — говорится в сообщении.

Также под запретом въезд в леса транспортных средств и проведение на их территории определенных видов работ.

Ограничение на посещение леса было введено в Крыму в начале апреля. С 17 апреля на территории республики действует особый противопожарный режим.

Накануне в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности для недопущения загораний в лесной зоне.

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