Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах на цемзаводах

Взрывы прогремят 8 августа в период с 12:00 до 16:00 на заводе «Первомайский». А 9 августа с 12:00 до 16:00 взрывные работы запланированы на заводе «Пролетарий».
Горожан, проживающих вблизи предприятий, просят сохранять спокойствие.
В Новороссийске на этой неделе дважды будут проводиться взрывные работы на цементных заводах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Взрывы прогремят 8 августа в период с 12:00 до 16:00 на заводе «Первомайский». А 9 августа с 12:00 до 16:00 взрывные работы запланированы на заводе «Пролетарий».
Горожан, проживающих вблизи предприятий, просят сохранять спокойствие.