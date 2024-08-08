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Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах на цемзаводах

В Новороссийске на этой неделе дважды будут проводиться взрывные работы на цементных заводах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Взрывы прогремят 8 августа в период с 12:00 до 16:00 на заводе «Первомайский». А 9 августа с 12:00 до 16:00 взрывные работы запланированы на заводе «Пролетарий».

Горожан, проживающих вблизи предприятий, просят сохранять спокойствие.