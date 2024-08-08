В городе ведется работа по ликвидации последствий непогоды

С учетом прогноза погоды призываем граждан, в случае выезда на автотранспорте, не оставлять машины возле деревьев, рекламных щитов, строительных площадок.
По вопросам, связанным с аварийными ситуациями, можно обратиться в единую аварийно-диспетчерскую службу Департамента ЖКХ и энергетики по телефонам
Ворошиловский район: (863) 235−95−13; Железнодорожный район: (863) 222−45−70; Кировский район: (863) 262−05−63; Ленинский район: (863) 240−20−07; Октябрьский район: (863) 245−03−45; Первомайский район: (863) 252−31−32; Пролетарский район: (863) 333−21−71; Советский район: (863) 222−07−23.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.