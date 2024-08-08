В городе ведется работа по ликвидации последствий непогоды

По вопросам, связанным с аварийными ситуациями, можно обратиться в единую аварийно-диспетчерскую службу Департамента ЖКХ и энергетики по телефонам 8 (863) 244−25−98 , 8 (863) 244−26−91 , 8 (863) 244−26−64 , контактный центр генеральной подрядной организации ООО «МСЮ» по телефону: 8 (863) 320−20−23 или в районы города по телефонам: