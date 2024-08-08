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В городе ведется работа по ликвидации последствий непогоды

В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы Ростова переведены в режим повышенной готовности. Подрядной организацией города проводится работа по очистке ливневых решеток и ликвидации последствий непогоды.

Сейчас в Ричмонде: +25° 6 м/с 89% 754 мм рт. ст. +24°

С учетом прогноза погоды призываем граждан, в случае выезда на автотранспорте, не оставлять машины возле деревьев, рекламных щитов, строительных площадок.

По вопросам, связанным с аварийными ситуациями, можно обратиться в единую аварийно-диспетчерскую службу Департамента ЖКХ и энергетики по телефонам 8 (863) 244−25−98, 8 (863) 244−26−91, 8 (863) 244−26−64, контактный центр генеральной подрядной организации ООО «МСЮ» по телефону: 8 (863) 320−20−23 или в районы города по телефонам:

Ворошиловский район: (863) 235−95−13; Железнодорожный район: (863) 222−45−70; Кировский район: (863) 262−05−63; Ленинский район: (863) 240−20−07; Октябрьский район: (863) 245−03−45; Первомайский район: (863) 252−31−32; Пролетарский район: (863) 333−21−71; Советский район: (863) 222−07−23.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.