В дынях, продававшихся в десяти районах Гродненской области, нашли нитраты

Как отметила заведующая отделением гигиены питания областного ЦГЭиОЗ Мария Руфкина, в ходе проверки выяснилось, что не вся продукция оказалась безопасной для потребителей. По ее словам, контроль был проведен в отношении привозных дынь и арбузов. Она отметила, что данные товары в Беларусь завезли преимущественно из Казахстана. Арбузы в этом сезоне оказались приемлемыми по качеству: превышения уровня нитратов зафиксировано не было. Однако к дыням, как сообщила Руфкина, возникли претензии.



Нитраты, согласно информации областного ЦГЭиОЗ, представляют угрозу для человека. В самих плодах они снижают количество витаминов, а также негативно влияют на сохранность продукции. Также нитраты могут спровоцировать интоксикацию организма. Кроме того, они представляют опасность для правильной работы щитовидной железы, потому как понижают содержание йода.