Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждый пятый нижегородец трудится без обеденного перерыва

Тем, кто может позволяет себе отвлечься от работы, удается многое сделать за час.

Источник: Freepik

Каждый пятый нижегородец трудится без обеденного перерыва, потому что не может отвлечься от своих обязанностей. Результатами опроса работающих горожан делятся аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Выяснилось, что 7 из 10 опрошенных все же успевают перекусить во время перерыва. Еще 32% респондентов обычно удается погулять, 28% предпочитают зависать в гаджетах, 19% идут в магазин.

Каждый десятый нижегородец во время обеда выбирает разминки, спортивные игры с коллегами и посещение тренажерки. Некоторые решают заняться медитациями или вздремнуть. Менее популярными занятиями оказались онлайн-шоппинг, компьютерные игры и кинопросмотры.

занятость