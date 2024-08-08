Каждый пятый нижегородец трудится без обеденного перерыва, потому что не может отвлечься от своих обязанностей. Результатами опроса работающих горожан делятся аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
Выяснилось, что 7 из 10 опрошенных все же успевают перекусить во время перерыва. Еще 32% респондентов обычно удается погулять, 28% предпочитают зависать в гаджетах, 19% идут в магазин.
Каждый десятый нижегородец во время обеда выбирает разминки, спортивные игры с коллегами и посещение тренажерки. Некоторые решают заняться медитациями или вздремнуть. Менее популярными занятиями оказались онлайн-шоппинг, компьютерные игры и кинопросмотры.