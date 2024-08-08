Суд Петербурга вынес решение по делу школьницы за шпаргалку на ЕГЭ

13 июня текущего года школьница находилась в ГБОУ СОШ № 519 с 10 часов 00 минут до 12 часов 36 минут. Во время проведения ГИА в форме ЕГЭ по предмету «Физика», она принесла с собой и использовала справочные материалы, что является административным правонарушением. Сама ученица не явилась в суд.