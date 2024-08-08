На восстановление памятников в Тайшетском районе выделили почти пять миллионов

На реставрацию мемориалов Великой Отечественной войны в Тайшетском районе направили почти пять миллионов рублей. Первый восстановленный памятник торжественно открыли 5 августа в селе Николаевка. Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на пресс-службу администрации района на начало августа работы выполнили уже в семи селах муниципального образования.
— Такие памятные места напоминают нам о ценности мира, который мы сегодня имеем, и о необходимости беречь его. На данный момент в России насчитывается более 80 тысяч памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, — поделились в администрации.
До конца года облагораживание прилегающей территории и реставрацию должны провести в селах Мирный, Джогино, Тимирязево, Венгерка, Соляная, Николаевка, Шелаево, Шиткино и Шелехово.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска модернизируют систему вентиляции. На эти цели направят более семи миллионов рублей.