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На восстановление памятников в Тайшетском районе выделили почти пять миллионов

Первый памятник после реставрации открыли 5 августа в селе Николаевка.

Источник: Комсомольская правда

На реставрацию мемориалов Великой Отечественной войны в Тайшетском районе направили почти пять миллионов рублей. Первый восстановленный памятник торжественно открыли 5 августа в селе Николаевка. Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на пресс-службу администрации района на начало августа работы выполнили уже в семи селах муниципального образования.

— Такие памятные места напоминают нам о ценности мира, который мы сегодня имеем, и о необходимости беречь его. На данный момент в России насчитывается более 80 тысяч памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, — поделились в администрации.

До конца года облагораживание прилегающей территории и реставрацию должны провести в селах Мирный, Джогино, Тимирязево, Венгерка, Соляная, Николаевка, Шелаево, Шиткино и Шелехово.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска модернизируют систему вентиляции. На эти цели направят более семи миллионов рублей.