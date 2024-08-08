Новое место отдыха за 34 миллиона рублей появится во Владивостоке к концу года

Проект благоустройства предполагает создание пешеходных дорожек на территории со сложным рельефом, где разница высот между отдельными точками составляет порядка 15 м. Также в лесопарке располагается родник и русло ручья. Подрядчик построит поднятый на 4 и более метра над землей переход-виадук. Его длина составит более 100 м с 12— и 15-метровыми лестничными пролетами. Также в парке проложат альтернативные пешеходные дорожки. Одна из них пройдет вдоль русла ручья. Часть покрытий выполнят из дерева.