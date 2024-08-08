Новое место отдыха за 34 миллиона рублей появится во Владивостоке к концу года

Во Владивостоке в районе лесопарка на улице Кирова, 116 оборудуют зоны отдыха. Более чем 100-метровая тропа станет поднятым над землей виадуком, где появятся арт-объекты, скамьи и «Слуховое ухо» для усиления звуков природы. Также в лесопарке появятся системы освещения и видеонаблюдения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Проект благоустройства предполагает создание пешеходных дорожек на территории со сложным рельефом, где разница высот между отдельными точками составляет порядка 15 м. Также в лесопарке располагается родник и русло ручья. Подрядчик построит поднятый на 4 и более метра над землей переход-виадук. Его длина составит более 100 м с 12— и 15-метровыми лестничными пролетами. Также в парке проложат альтернативные пешеходные дорожки. Одна из них пройдет вдоль русла ручья. Часть покрытий выполнят из дерева.
«При проектировании территории основной задачей проекта стала организация кратчайшего и комфортного пути на другую сторону оврага и благоустройство прилегающих зон. Также мы учли все пожелания горожан для создания комфортного и приятного места для прогулок», — сообщила пресс-служба администрации города.
Заниматься благоустройством будет подрядная организация ООО «Союз-Н», выигравшая аукцион на проведение работ. Его инициировала МКУ «Зеленый Владивосток». Первоначальная стоимость аукциона составляла 40,4 млн рублей. Компания предложила самую выгодную для города цену — 34 млн рублей. К работе бригады подрядчика приступят в ближайшее время.
Напомним, муниципальная служба «Содержание городских территорий» на этой неделе в рамках работы по устранению несанкционированных свалок ликвидировала пять стихийных мусорных завалов. Работа по благоустройству и содержанию территории города продолжается.
Кроме того, Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о продлении программы территориального общественного самоуправления (ТОС) в эфире «Прямого разговора» (16+).