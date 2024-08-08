«Автодорпроект» разработает проект реконструкции дороги на Малиновского в Омске

Омская компания «Автодорпроект» займется разработкой проекта реконструкции дороги на улице Малиновского от проспекта Королева до Красноярского тракта. Контракт планируется заключить до конца месяца.
Общая протяженность дорог, которые планируется отремонтировать, составляет около 1,4 км. Стоимость контракта — 8,8 млн рублей.
Проектировщик должен будет подготовить подходящие решения по спрямлению и расширению дороги до четырех полос, а также по оборудованию ливневок. В ходе ремонтных работ рабочие также будут должны установить на парковках зарядные станции для электромобилей, выполнить работы по озеленению и благоустроить тротуары, установить уличные фонари и оборудовать велодорожки.
Проект планируются подготовить до конца апреля 2025 года.