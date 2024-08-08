«Автодорпроект» разработает проект реконструкции дороги на Малиновского в Омске

Проектировщик должен будет подготовить подходящие решения по спрямлению и расширению дороги до четырех полос, а также по оборудованию ливневок. В ходе ремонтных работ рабочие также будут должны установить на парковках зарядные станции для электромобилей, выполнить работы по озеленению и благоустроить тротуары, установить уличные фонари и оборудовать велодорожки.