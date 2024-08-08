В Хабаровском крае августовские ночи стали заметно прохладнее

Мы еще не добрались до второй декады августа, а уже стало заметно прохладнее, особенно по ночам.
Высокие температуры остались лишь на юге края. Так, в Бикине 9 августа ночью +18…+20, днем +27…+29, в Вяземском ночью пройдет дождь, ночные температуры такие же, а вот днем на пару градусов ниже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Троицком на рассвете +16…+18, днем +23…+25, в Чегдомыне ночью +15…+17, днем +21…+23, дождь. В Комсомольске-на-Амуре на рассвете +16…+18, днем +21…+23 градуса, небольшой дождь. В селе имени Полины Осипенко в темное время суток всего +12…+14, днем + 21…+23 градуса. В Советской Гавани на рассвете +15…+17, днем +19…+21 градус. В Николаевске-на- Амуре по ночам уже всего +9…+11, днем +19…+21 градус, ночью ожидается небольшой дождь. В Чумикане и Аяне на рассвете столбик термометра поднимется до отметки всего в +11…+13, днем воздух прогреется до +17…+19 градусов.
В Охотске и вовсе уже осенние рассветы, температура воздуха утром +10…+12, днем столбик термометра поднимется до +19…+21 градуса.
В Хабаровске 9 августа на рассвете +16…+18, днем воздух прогреется до +24…+26 градусов, ожидается кратковременный дождь.
Уровень Амура у Хабаровска 299 сантиметров, в ближайшие двое суток ожидается подъем реки еще на 20−25 сантиметров.
По народному календарю 9 августа отмечается день Пантелеймона Целителя, известного искусством лекарства. Еще одно прозвище Пантелеймона на Руси — Кочанный, или Кочанник. Связано с тем, что в это время начинают завязываться капустные вилки. Люди доставали из кладовых последние запасы прошлогодней капусты и делали пирожки и пироги, которыми всех угощали. Ждали нового урожая!
Капуста, как и картошка, всегда была одним из самых любимых в народе овощей.