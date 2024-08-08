В Хабаровском крае августовские ночи стали заметно прохладнее

В Троицком на рассвете +16…+18, днем +23…+25, в Чегдомыне ночью +15…+17, днем +21…+23, дождь. В Комсомольске-на-Амуре на рассвете +16…+18, днем +21…+23 градуса, небольшой дождь. В селе имени Полины Осипенко в темное время суток всего +12…+14, днем + 21…+23 градуса. В Советской Гавани на рассвете +15…+17, днем +19…+21 градус. В Николаевске-на- Амуре по ночам уже всего +9…+11, днем +19…+21 градус, ночью ожидается небольшой дождь. В Чумикане и Аяне на рассвете столбик термометра поднимется до отметки всего в +11…+13, днем воздух прогреется до +17…+19 градусов.