В Башкирии объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области

Сбор гуманитарной помощи проводится ежедневно с 10:00 часов до 20:00 часов в региональном штабе проекта #МыВместе в республиканском волонтёрском центре в Уфе (ул. Пушкина, 86 (молодёжное пространство «Йәшлек House» — гаражное помещение заднего двора, ворота слева от главного входа).
«Добровольческое сообщество Башкортостана всегда приходит на помощь тем, кто в этом действительно нуждается. Сегодня мы объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области и приглашаем всех жителей республики принять в нем участие», — сказал председатель госкоммолодёжи республики Вито Сабиров.
Люди могут принести школьные принадлежности и рюкзаки, тёплую одежду и осеннюю обувь, постельные принадлежности и одеяла, продукты питания со сроком годности не менее шести месяцев, гигиенические наборы, детские и взрослые подгузники, пелёнки одноразовые и детское питание.
Телефон регионального штаба +7−927−311−23−55.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров высказал слова поддержки и соболезнования жителям Курской области. Напомним, накануне регион подвергся атаке ВСУ. Руководитель республики назвал происходящее в Курской области провокацией киевского режима.
«Готовы оказать любую помощь, которая потребуется», — отметил Радий Хабиров.