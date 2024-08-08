В Башкирии объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области

«Добровольческое сообщество Башкортостана всегда приходит на помощь тем, кто в этом действительно нуждается. Сегодня мы объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области и приглашаем всех жителей республики принять в нем участие», — сказал председатель госкоммолодёжи республики Вито Сабиров.