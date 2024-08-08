В Пермском крае 8 августа ожидаются очень сильные дожди и крупный град

Ведомство предупреждает жителей региона о необходимости находиться дальше от деревьев, не парковать авто возле ЛЭП и слабо укреплённых конструкций. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также предупредить родных и знакомых о вероятности неблагоприятных явлений и мерах безопасности.