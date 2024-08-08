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В Пермском крае 8 августа ожидаются очень сильные дожди и крупный град

Опасные явления пройдут по региону днём.

Сейчас в Ричмонде: +25° 6 м/с 89% 754 мм рт. ст. +24°
Источник: AP 2023

Град крупных размеров и очень сильные ливни ожидаются в Пермском крае 8 августа, сообщает ГУ МЧС региона.

Как сообщает ведомство со ссылкой на пермский ЦГМС, днём 8 августа в регионе ожидаются неблагоприятные погодные явления. На юге Пермского края могут пройти очень сильные дожди, сильные ливни и крупный град.

Ведомство предупреждает жителей региона о необходимости находиться дальше от деревьев, не парковать авто возле ЛЭП и слабо укреплённых конструкций. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также предупредить родных и знакомых о вероятности неблагоприятных явлений и мерах безопасности.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что осадки вернутся в регион 8 августа. При этом 9 и 10 августа ожидается сухая погода.