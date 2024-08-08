Городок с картинки: дворы микрорайона «Облепиховый» претендуют на победу в конкурсе «Омские улицы»

«Он строился по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, — рассказывает местная жительница Алена Сабукова. — И нам очень хотелось, чтобы прилегающая территория тоже была красивой, под стать новым домам. А глядя на первопроходцев, заниматься благоустройством стали и другие дома. Сейчас к нам люди со всех районов города приезжают — погулять, полюбоваться. А недавно даже гость из другого города был. Проездом заехал, пофотографировал и уехал».