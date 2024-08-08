Городок с картинки: дворы микрорайона «Облепиховый» претендуют на победу в конкурсе «Омские улицы»

В Омске завершился окружной этап конкурса благоустройства дворов «Омские улицы». Сейчас комиссия объезжает территории, вышедшие в финал. Вчера, 7 августа, члены жюри побывали в микрорайоне «Облепиховый» в Амурском поселке. Претендентов на победу в общегородском этапе конкурса здесь сразу два. Территория дома по улице Завертяева, 9, корпус 22 была признана «Лучшим двором» Центрального округа. Лучший в округе палисадник расположен по соседству, по адресу Стороженко, 25 корпус 7.
Во дворе дома на Завертяева разбит шикарный цветник, на козырьке каждого подъезда — приветственный баннер, благоустроенная детская площадка, огороженная территория и даже свой уличный фонтан есть.
«Все это сделано силами и на средства жителей, — рассказывает председатель КТОСа “Первокирпичный” Вита Степанова. — Этот дом — наглядный пример того, что красота и комфорт места, где мы живем, во многом зависит от нас самих».
Под стать двору — подъезды. В каждом — идеальная чистота, ремонт. Впрочем, изюминка не в этом. Здесь все дышит любовью к общему дому и единением жильцов. На площадках трогательные интерьерные украшения в стиле хендмейд, фотообои, на доске объявлений на первом этаже — список жильцов-именинников. Творческих и инициативных людей сплотила старшая по дому Любовь Колесникова.
«В нашем доме 110 жильцов, и мы все друг друга знаем, — говорит Любовь Ильинична. — Даже фотообои индивидуально подбирали. Например, вот на этом этаже — морской пейзаж, потому что здесь у нас живет моряк. А на другом — герои мультиков для детишек».
К каждому празднику здесь готовят мероприятия, украшают подъезды и обязательно собираются вместе за большим и дружным столом во дворе.
Палисадник соседнего дома по улице Стороженко, 25 корпус 7, наверно, вполне бы мог составить конкуренцию «Флоре». Чего здесь только нет: ирисы и пионы, хосты и бархатцы, множество видов гортензии, гейхеры, лилейники, ромашки… Стараниями жительницы дома Тамары Турочкиной и ее единомышленников двор утопает в цветах и зелени деревьев.
Впрочем, неместным здесь трудно понять, где кончаются владения этого дома и начинается зеленая территория соседей. По микрорайону «Облепиховый» можно гулять, как по выставке. Вот увитая диким виноградом калитка в маленький садик с плодоносящими яблонями и вишнями, рядом — разбитый в 2020 году к юбилею Победы «Сад памяти». Туя, сирень, рябина и калина, ели и сосны, дубы, березы, можжевельник, миндаль… Деревья пока небольшие — микрорайону нет и 10 лет.
«Он строился по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, — рассказывает местная жительница Алена Сабукова. — И нам очень хотелось, чтобы прилегающая территория тоже была красивой, под стать новым домам. А глядя на первопроходцев, заниматься благоустройством стали и другие дома. Сейчас к нам люди со всех районов города приезжают — погулять, полюбоваться. А недавно даже гость из другого города был. Проездом заехал, пофотографировал и уехал».
Что ж, местным жителям действительно есть чем гордиться. Итоги общегородского этапа конкурса «Омские улицы» будут подведены в сентябре. У претендентов из микрорайона «Облепиховый» есть все шансы на победу.