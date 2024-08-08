Главные новости 8 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 августа 2024 года.
Посол Антонов назвал возмутительной реакцию США на атаку ВСУ
Посол России в США Анатолий Антонов назвал возмутительной реакцию США на нападение ВСУ на Курскую область. Он подчеркнул, что американские власти не осудили действия Киева, которые являются террористической акцией с использованием американского оружия.
Военкора Поддубного направили на лечение в Москву
Военкор Евгений Поддубный, который был ранен при атаке ВСУ в Курской области, отправлен из Курска в Москву для лечения. Поддубный поблагодарил врачей и выразил уверенность в победе. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Роскошное поместье экс-замглавы Минобороны захотели снести
Дом экс-замминистра обороны Тимура Иванова в поселке Панкратово Тверской области захотели снести из-за незаконного строительства. Администрация Калязинского района подготовила иск на снос. Недвижимость стоимостью 2 миллиарда рублей включает спа, бассейн и вертолетную площадку.
Россияне стали отдавать предпочтение загородным домам
Доля ипотеки в покупках загородной недвижимости выросла с 55% до 80−90%. Основные клиенты — семьи, предпочитающие дома квартирам. В связи с повышенным спросом и подорожанием материалов цены могут вырасти на 10% и более в ближайшие месяцы.
Названы профессии с самыми низкими зарплатами в России
По данным сервиса Headhunter, самые низкие зарплаты в России у дворников (32,6 тыс. руб.), уборщиков (37,3 тыс. руб.), воспитателей и нянь (40,5 тыс. руб.), учителей (41,9 тыс. руб.) и мерчандайзеров (43,9 тыс. руб.). Медиана зарплат в стране — 70−75 тыс. руб.