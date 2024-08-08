Главные новости 8 августа 2024 года

Военкор Евгений Поддубный, который был ранен при атаке ВСУ в Курской области, отправлен из Курска в Москву для лечения. Поддубный поблагодарил врачей и выразил уверенность в победе. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.