На Кубани русла рек завалены поломанными деревьями

В настоящее время работы продолжаются. Для обеспечения своевременного и качественного проведения очистки из краевого бюджета дополнительно направлен 101 миллион рублей. Своей очереди на освобождение от «карча» ожидают 17 точек в Апшеронском, Белореченском, Крымском, Новокубанском, Туапсинском районах, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи.