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На Кубани русла рек завалены поломанными деревьями

На Кубани продолжается масштабная операция по очистке русел рек от поваленных деревьев.

На сегодняшний день в 16 районах были очищены практически 200 километров русел. Завершены работы на 27 участках рек, где скопление древесины может нести серьезную угрозу для нормального функционирования водных артерий региона.

В настоящее время работы продолжаются. Для обеспечения своевременного и качественного проведения очистки из краевого бюджета дополнительно направлен 101 миллион рублей. Своей очереди на освобождение от «карча» ожидают 17 точек в Апшеронском, Белореченском, Крымском, Новокубанском, Туапсинском районах, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи.

экология