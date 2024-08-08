На Кубани русла рек завалены поломанными деревьями

На сегодняшний день в 16 районах были очищены практически 200 километров русел. Завершены работы на 27 участках рек, где скопление древесины может нести серьезную угрозу для нормального функционирования водных артерий региона.
В настоящее время работы продолжаются. Для обеспечения своевременного и качественного проведения очистки из краевого бюджета дополнительно направлен 101 миллион рублей. Своей очереди на освобождение от «карча» ожидают 17 точек в Апшеронском, Белореченском, Крымском, Новокубанском, Туапсинском районах, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи.