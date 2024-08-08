Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один район Красноярского края получил нового руководителя

Саянскому району Красноярского края выбрали нового руководителя.

Источник: Reuters

Саянскому району Красноярского края выбрали нового руководителя. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко в своем телеграм-канале.

Выбрали нового руководителя на сессии Саянского районного совета депутатов, которая прошла сегодня, 8 августа. Депутаты поддержали кандидатуру, которую предложила партия «Единая Россия». Главой района стал 43-летний Дмитрий Типкин.

Сейчас Дмитрий Типкин работает в структуре МЧС России — возглавляет пожарно-спасательный отряд в городе Канск. Известно, что он уроженец Саянского района, родился с селе Агинское. После армии он служил на различных должностях в системе МЧС.

Напомним, 6 августа новый глава появился у Мотыгинского района. Им стал действующий глава Мотыгинского лесничества Дмитрий Еремеев.