Еще один район Красноярского края получил нового руководителя

Саянскому району Красноярского края выбрали нового руководителя. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко в своем телеграм-канале.
Выбрали нового руководителя на сессии Саянского районного совета депутатов, которая прошла сегодня, 8 августа. Депутаты поддержали кандидатуру, которую предложила партия «Единая Россия». Главой района стал 43-летний Дмитрий Типкин.
Сейчас Дмитрий Типкин работает в структуре МЧС России — возглавляет пожарно-спасательный отряд в городе Канск. Известно, что он уроженец Саянского района, родился с селе Агинское. После армии он служил на различных должностях в системе МЧС.
Напомним, 6 августа новый глава появился у Мотыгинского района. Им стал действующий глава Мотыгинского лесничества Дмитрий Еремеев.