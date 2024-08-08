Из Владивостока в зону СВО передадут автомобили и гуманитарную помощь

Из Владивостока в зону специальной военной операции передадут гуманитарную помощь, два автомобиля, маскировочные сети, покрывала с защитой от тепловизоров и медицинские изделия. Их отправят бойцам 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Инициаторами отправки техники и гуманитарной помощи стали общественные организации, представители федеральных служб и предприниматели города при поддержке администрации Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Всего в зону специальной военной операции из Владивостока будут переданы 45 автомобилей. Об этом рассказал представитель благотворительного фонда «Руссар» Евгений Панков. В очередном сборе принимали участие Управление Росреестра по Приморскому краю, «Народный фронт», Общественный совет при УМВД России по Приморскому краю, компании «ДВ-гранит» и «СМ-Строй», община милосердия храма Успения Божией Матери, а также неравнодушные жители города.
Мэр Владивостока Константин Шестаков отметил, что поступившую технику и груз оперативно отправляют до места назначения, чтобы поддержать бойцов на передовой.
«Сейчас наши ребята также нуждаются в мотоциклах. Если у вас есть такая техника, и вы хотите, чтобы она помогла бойцам быстрее вернуться домой с победой, то администрация Владивостока готова выступить партнером и организовать доставку мотоциклов в зону СВО», — добавил глава дальневосточной столицы.
Напомним, компания из Приморья, занимающаяся лесной промышленностью, обеспечила 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота микроавтобусом для использования в специальной военной операции.