Из Владивостока в зону СВО передадут автомобили и гуманитарную помощь

«Сейчас наши ребята также нуждаются в мотоциклах. Если у вас есть такая техника, и вы хотите, чтобы она помогла бойцам быстрее вернуться домой с победой, то администрация Владивостока готова выступить партнером и организовать доставку мотоциклов в зону СВО», — добавил глава дальневосточной столицы.