Паромы из порта Байкал в Листвянку станут ходить чаще

На летний период из порта Байкал в Листвянку будет ходить больше паромов. Такое решение приняли из-за большого наплыва туристов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства Иркутской области водным транспортом также пользуются и местные жители.
— Летом число желающих попасть на рейс парома вырастает до нескольких сотен, в основном это туристы. Нужно, чтобы организованные группы заключали договоры на фрахтование катеров и кораблей, — сказала замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Ольга Золоторева.
С нагрузкой на маршрут удавалось справляться при помощи перевозки большего количества людей. Если раньше число доходило до сотни, теперь по предписанию правоохранителей за раз на борту можно транспортировать только 20 человек.
Также правительством рассматривается возможность привлечения еще одного парома на маршрут. Кроме того, на рейсе работают четыре частных катера.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на реставрацию мемориалов в Тайшетском районе выделили почти пять миллионов рублей. В селе Николаевка 5 августа уже открылся первый памятник после восстановления.