Свежее кино в Хабаровске: ребёнок и лисёнок

Лилит, одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной, терпеть не может две вещи: Пандору — свою родную планету, а также Атласа — редкого отброса и влиятельного бандита. И всё же ей придётся иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и, в придачу, спасти мир от надвигающегося зла. Если кто и способен всё это провернуть со стилем, то это они.