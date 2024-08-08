Свежее кино в Хабаровске: ребёнок и лисёнок

Эта августовская кинонеделя совершенно бедна премьерами. Фанатов компьютерной игры-стрелялки Borderlands порадуют снятый по её мотивам одноимённый фильм со звёздным актёрским составом (Кейт Бланшетт, Кевин Харт и другие). Также любители пощекотать себе нервы в кинозале найдут массу поводов для этого. Ну, а для семейного похода в кино идеально подойдёт отечественная лента о доброте и дружбе ребёнка и лисёнка. Обо всём по порядку в традиционном обзоре премьер на больших экранах по четвергам от ИА «Хабаровский край сегодня».
«Мой дикий друг», 6+, продолжительность — 1 ч. 40 мин.
Семейный, Россия, реж.: Анна Курбатова.
На большие экраны вышел добрый фильм для просмотра всей семьёй о дружбе мальчика и лисёнка. Снимался он в 2023 году в лесах Урала московской компанией «Смарт Фильм» в сотрудничестве со Свердловской киностудией. Говоря о ленте, её продюсер Григорий Подземельный назвал её уравнением с большим количеством неизвестных. Как говорят кинематографисты, самое сложное снимать детей и зверей. А в этой картине в главных ролях и те, и другие.
— Всего было четыре животных. Поскольку лисы быстро растут, а мы старались в фильме идти по правде жизни, то в начале и в конце съёмочного периода звери были разного возраста. В начале съёмок задействовали двух лисят из Москвы, которых специально для съёмок с возраста полутора месяцев дрессировала команда во главе с Анной Пономарёвой. Двух других лис, постарше, которых нашли уже на месте съёмок, специально не дрессировали, с ним было немного сложнее работать. Но в целом, можно сказать, что команда пушистых актёров справилась лучше, чем мы ожидали, — рассказал Григорий Подземельный в интервью официальному порталу Свердловской киностудии.
И так, о чём это кино? Семиклассник Саша Меньшиков заканчивает учебный год в новой школе и живёт со своей тётей Ниной в маленьком живописном городке. Мама Саши, известный учёный, на время своей очередной экспедиции привезла его сюда из Москвы. С одноклассниками у Саши не заладилось, после школы он часто в одиночестве гуляет на природе. Однажды в лесу Саша находит маленького лисёнка, попавшего в капкан. Узнав, что за лисёнком охотятся браконьеры, мальчик прячет его в землянке в глубине леса и начинает выхаживать. С этого начинается трогательная и полная приключений история о дружбе, ответственности и справедливости.
«Ячейка общества», 18+, продолжительность — 1 ч. 32. Мин.
Драма, Россия, реж.: Алёна Званцова.
В жизни молодой семьи важное событие — ребёнок впервые идёт в детский сад. Молодая мать, пять лет просидевшая в декретном отпуске, впервые сталкивается с ощущением свободы. Не зная, куда теперь себя применить, она влюбляется. Дочка становится свидетельницей невинного флирта и, неверно истолковав ситуацию, рассказывает всё отцу. Ещё недавно абсолютно счастливая «ячейка общества» начинает рушиться. И молодым родителям приходится повзрослеть, чтобы суметь сохранить семью.
«Бордерлендс», 16+, продолжительность — 1 ч. 42 мин.
Фантастика, США, реж.: Элай Рот.
Лилит, одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной, терпеть не может две вещи: Пандору — свою родную планету, а также Атласа — редкого отброса и влиятельного бандита. И всё же ей придётся иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и, в придачу, спасти мир от надвигающегося зла. Если кто и способен всё это провернуть со стилем, то это они.
«Кукушка», 18+, продолжительность — 1 ч. 42 мин.
Ужасы, Германия, США, реж.: Тильман Сингер.
Гретхен (Хантер Шафер), хмурая 17-летняя американка, приезжает на альпийский курорт в компании отца, его жены и их маленькой дочки Альмы, с которой нужно общаться на языке жестов — девочка не разговаривает. Гретхен от поездки не в восторге. Она скучает по дому, семья отца для нее чужая. Матери героиня надиктовывает душераздирающие сообщения на автоответчик, но они остаются без ответа, сообщает ресурс «Кинопоиск».
В отеле гостей лично встречает его обходительный владелец герр Кениг (Дэн Стивенс), тут же напоминающий паре о том, как замечательно они когда-то провели здесь медовый месяц. Гретхен он предлагает поработать на ресепшене. Девушка соглашается и в первый же день замечает странности: в гостинице нет ночных смен, а постоялиц почему-то регулярно тошнит. Поздно вечером, когда Гретхен поедет на велосипеде с работы в своё шале, за ней погонится жуткая блондинка в плаще, издающая инфернальные птичьи трели.
«Астрал. Проклятие Лилит», 18+, продолжительность — 1 ч. 31 мин.
Ужасы, Индонезия, реж.: Уилльям Чандра.
Группа молодых людей пробуждает потустороннюю сущность, демона в женском обличии. Она подготовила для них смертельные ловушки и не остановится, пока не уничтожит всех. Ей известны все их страхи, а с каждой новой смертью королева тьмы становится только сильнее. Единственный шанс спастись — предугадать её коварные действия.