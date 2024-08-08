В Красноярске дорога к детскому саду на Бугаче прошла госэкспертизу

Госэкспертиза одобрила проект строительства дороги до детского сада на Бугаче. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.
Дорогу построят возле детского сада в 4-м микрорайоне жилого района Бугач. Рядом находится большая школа № 159.
Как сообщили в администрации, дорога будет двухсторонней со светофорами и пешеходными переходами. Вдоль неё обустроят тротуары и проведут благоустройство.
Рядом с детским садом появится детский автогородок. Его проект проходит госэкспертизу.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске продолжают ремонтировать улицу Киренского.