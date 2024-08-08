В Новосибирске в этом году на 20% подорожали «копеечные» лекарства

В Новосибирске летом значительно подорожали антибиотики, ферменты, анальгетики и энтеросорбенты. BFM-Новосибирск проанализировал данные и выявил, что особенно сильно возросли цены на так называемые «копеечные» препараты.
Сосудосуживающие капли Нафазолин подорожали на 28,4% — с 45,04 до 57,84 рубля. Активированный уголь увеличился в цене на 26,33% — с 15,53 до 19,62 рубля. Антибиотик Амоксициллин с клавулановой кислотой подорожал на 22,27%, с 210,05 до 256,84 рубля.
Менеджер по международным закупкам объясняет рост цен зависимостью от импортных фармацевтических субстанций. Примером являются капли Нафазолин и активированный уголь, которые часто закупаются в Китае.
Кроме перечисленных препаратов, в новосибирских аптеках заметно подорожали Канефрон Н, Осельтамивир и Энтеросгель. В первой неделе августа анальгин подорожал почти на 2 рубля.
Эксперт Татьяна Гениберг связывает подорожание с инфляцией и ростом цен на все товары, включая лекарства. В Новосибирской области производство лекарств в первой половине 2024 года выросло на 15,5%.
Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска вводит режим повышенной готовности на территориях недостроенных школ.