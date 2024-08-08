В Новосибирске в этом году на 20% подорожали «копеечные» лекарства

Сосудосуживающие капли Нафазолин подорожали на 28,4% — с 45,04 до 57,84 рубля. Активированный уголь увеличился в цене на 26,33% — с 15,53 до 19,62 рубля. Антибиотик Амоксициллин с клавулановой кислотой подорожал на 22,27%, с 210,05 до 256,84 рубля.