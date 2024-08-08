Упавшее дерево оставило без света жителей частного сектора под Новосибирском

В четверг, 8 августа в Бердске крупное дерево упало на линию электропередачи. Информацию об этом распространила пресс-служба компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»).
Как сообщается, инцидент произошёл на перекрёстке улиц Красноармейской и Павлова. В результате без электроснабжения остались несколько домов частного сектора.
Для устранения аварии прибыла бригада специалистов и техника. Энергетикам предстоит освободить линию от упавшего дерева и его веток, а после восстановить повреждённые провода и выправить опору ЛЭП.
«Прогнозное время восстановления электроснабжения — в ближайшие 3 часа», — уточнили в пресс-службе компании.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске интернет-провайдеры незаконно разместили оптоволокно на опорах ЛЭП.