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Упавшее дерево оставило без света жителей частного сектора под Новосибирском

Устранение аварии, предварительно, займёт несколько часов.

Источник: Соцсети

В четверг, 8 августа в Бердске крупное дерево упало на линию электропередачи. Информацию об этом распространила пресс-служба компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»).

Как сообщается, инцидент произошёл на перекрёстке улиц Красноармейской и Павлова. В результате без электроснабжения остались несколько домов частного сектора.

Для устранения аварии прибыла бригада специалистов и техника. Энергетикам предстоит освободить линию от упавшего дерева и его веток, а после восстановить повреждённые провода и выправить опору ЛЭП.

«Прогнозное время восстановления электроснабжения — в ближайшие 3 часа», — уточнили в пресс-службе компании.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске интернет-провайдеры незаконно разместили оптоволокно на опорах ЛЭП.

ЖКХ