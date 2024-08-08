Евгений Янкилевич покинул пост гендиректора аэропорта Толмачево

Евгений Янкилевич руководил новосибирским аэропортом с марта 2012 года. До этого назначения — с 2006 года был директором ООО «Аэропорт Томск». Евгений Янкилевич родился в 1968 году, окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, а также Московский государственный технический университет гражданской авиации.